شرطة الشارقة تشكل أول لجنة رياضية نسائية

الشارقة 24:

وجه سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، بتشكيل أول لجنة رياضية نسائية بشرطة الشارقة، تختص بجميع مشاركات القيادة في الرياضات النسائية، ووضع خطة سنوية لبرنامج النشاط الرياضي للعنصر النسائي، وتنظيم المسابقات والبطولات الرياضية للمرأة، بين مختلف الوحدات الإدارية بالقيادة، وبالتنسيق مع قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وتشكيل وإعداد المنتخبات والبطولات، التي تمثل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتنسيق مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بشأن المشاركة في الأنشطة الرياضية التي تنظمها المؤسسة.

ورحبت الملازم أول مهندس هنادي الكابوري رئيسة اللجنة الرياضية النسائية بشرطة الشارقة، في أول اجتماع لها بالأعضاء، مؤكدة أن شرطة الشارقة تعتبر من المؤسسات السباقة في مجال مراعاة احتياجات المرأة والاستفادة من طاقاتها، وإشراكها في مسيرة النجاح المتواصلة، بإيجاد عناصر نسائية قادرة على المساهمة في النهضة الشاملة للوطن، وذلك عبر تحفيز العنصر النسائي بشرطة الشارقة، لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة بعد النجاحات التي تحققت بأيادٍ نسائية في مختلف ساحات التنافس، المحلية والدولية.

وناقش الاجتماع، الخطط المستقبلية للأنشطة الرياضية النسائية بشرطة الشارقة، وسبل تطويرها، من خلال وضع تصور عام وشامل، يحقق الريادة في المشاركات الرياضية المختلفة.

وفي الختام، شكرت الملازم أول الكابوري، الحضور على آرائهن ومقترحاتهن، التي أثرت طاولة النقاش، وأعربت عن أملها بأن يوفق الجميع في إحداث نقلة نوعية رياضية، تساهم في تعزيز المكتسبات، وتحقيق مكانة مرموقة في الاستحقاقات النسائية، المحلية والقارية.