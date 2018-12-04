شرطة الشارقة: انخفاض الحوادث المرورية خلال عطلة اليوم الوطني

الشارقة 24:

تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، 15851 مكالمة، خلال عطلة اليوم الوطني الـ47 للدولة، اعتباراً يوم الخميس الماضي، وحتى مساء الثالث من ديسمبر الجاري.

وأوضحت الغرفة، أنها تلقت 13078 مكالمة على الرقم 999 المخصص للمكالمات الطارئة، و2773 مكالمة على الرقم 901 للمكالمات العادية .

وأكدت الغرفة، وقوع حادثين مروريين فقط في الفترة ذاتها، أسفر الأول، الذي وقع على طريق الذيد – الشارقة، بين التقاطعين السابع والثامن، عن وفاة شخصين آسيويين، نتيجة اصطدام مركبتهما بالمركبة التي كانت تسير أمامهما، بينما تسبب الحادث الثاني، في وفاة مواطن بمنطقة فلي البحايص، في المنطقة الوسطى.

وأوضح العقيد الدكتور علي بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، أن أسباب وقوع الحادثين، تعود إلى القيادة بسرعة زائدة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإهمال بالانشغال عن القيادة بأمور أخرى.

ودعا العقيد بوالزود السائقين، إلى الالتزام بخط السير، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة، عند القيادة، وتوخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، وأوضح أن الحوادث المرورية في الإمارة انخفضت خلال هذه الفترة.

وناشد نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، الجمهور بالاتصال على الرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال بالرقم 901 في حالات الاستفسار، عن الخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة، سواء كانت جنائية أو مرورية، مثل استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، ولمن يهمه الأمر، موضحاً أن المكالمات غير الطارئة التي يتلقاها الرقم 999 تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصصين للحالات الطارئة، التي تكون في أمس الحاجة للمساعدة.