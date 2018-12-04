"زيرو 6 مول" يحتفي باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات

الشارقة 24:

عمت مظاهر البهجة والفرح أرجاء زيرو 6 مول - مركز التسوق والترفيه الأول من نوعه في إمارة الشارقة – وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، حيث حرصت مجموعة "ألف" المطور لزيرو 6 مول على الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، انطلاقاً مما يشكله هذا اليوم من أهمية في ذاكرة الوطن، حيث أُسس لدولة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان توفير الرخاء لمواطنيها والمقيمين على أرضها وتعزيز مكانتها على مستوى العالم.

وكان زيرو 6 مول قد استقبل خلال الاحتفال باليوم الوطني للدولة، الآلاف من الزوار من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها والترحيب بهم من خلال ضيافة القهوة العربية والتمور، ضمن أجواء موسيقية عزفت في أرجاء المول بالأناشيد والأغاني الوطنية، كما شهدت الاحتفالات في زيرو 6 مول عروضاً للفرقة الموسيقية العسكرية، التي تفاعل معها الزوار من أفراد وعائلات بالكثير من البهجة والفرح، في حين حرصت جميع المحال على تقديم أفضل عروضها من الخصومات، لتوفر تجربة تسوق لا مثيل لها في هذه المناسبة الغالية.

وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس مجموعة ألف، على أهمية المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات اليوم، بين مختلف دول العالم، حيث تتصدر مؤشرات التنمية والتطور والرخاء، مشدداً على أن كل ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها لم يكن سوى تجسيداً لرؤى قيادتها الحكيمة وطموحات شعبها المعطاء.