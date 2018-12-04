"موارد الشارقة" تنفذ 24 برنامجاً تدريبياً خلال شهر ديسمبر

الشارقة 24:

طرحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، جدول برامجها التدريبية لموظفي حكومة الشارقة لشهر ديسمبر، في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وذلك في إطار خطط الدائرة لتنمية وتطوير موظفي الحكومة في جميع المجالات المهنية التخصصية والمساندة، سعياً لخلق قوى عمل وطنية، تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وستنفذ الدائرة 24 برنامجاً تدريبياً، بواقع 14 برنامجاً في مدينة الشارقة، والمنطقة الوسطى و10 برامج في المنطقة الشرقية، وتتضمن برامج مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى التخطيط الاستراتيجي القيادي، وتطبيقات نظرية TRIZ في الإدارة، والتكنولوجيا الذكية في إدارة المكاتب، والإبداع والابتكار من أجل الريادة المؤسسية، وإعداد التقارير المالية، والانضباط الوظيفي، وأخلاقيات المهنة، والادارة الاستراتيجية للموارد البشرية.

وتستهدف البرامج جميع الموظفين من كافة المستويات الوظيفية وتتراوح مدتها بين 3 إلى 4 أيام، وسيتم الإعلان عن مقار إقامتها وفق مواعيدها المحددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة.