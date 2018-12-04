مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات يحتفل باليوم الوطني

الشارقة 24:

احتفل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين جمعتهم التطلعات والرؤى لبناء الدولة وتحقيق تطلعاتها الحضارية.

وأُقيم الاحتفال بهذه المناسبة التي يفخر بها مقيمو ومواطنو الدولة، ضمن فعاليات الدورة الأولى من فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، التي ينظمها ويستضيفها المركز حتى 5 ديسمبر الجاري.

وأكدت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن الاحتفال باليوم الوطني، يأتي تعزيزاً للهوية الوطنية، وروح الولاء والانتماء للدولة، والقيادة الحكيمة، ومن حق كل إماراتي وإماراتية في هذا اليوم أن يفخر بما حققته الدولة خلال العقود الأربعة الماضية، من إنجازات ومكتسبات في شتى المجالات، فضلاً عن الطفرة الهائلة على صعيد البناء والتعمير، وإرساء دعائم دولة التسامح والتعايش.