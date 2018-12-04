القافلة الوردية تستقبل فرسان مسيرتها الـ 9 لرحلة أمل جديدة

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، فتح باب التسجيل للفرسان الراغبين بالمشاركة في مسيرتها التاسعة، التي ستنطلق خلال الفترة من 23 فبراير وحتى الأول من مارس المقبلين.

وتستهدف القافلة الوردية الشباب والشابات الشغوفين بالفروسية والعمل المجتمعي والإنساني، حيث تسعى إلى استقطاب 150 فارساً وفارسة من مختلف الجنسيات، للمشاركة في مسيرة فرسانها التاسعة، التي تجوب كل ربوع دولة الإمارات، متسلحة بالوعي والأمل في محاربتها لسرطان الثدي.

وأكد بدر الجعيدي مدير مسيرة فرسان القافلة الوردية، أن الاجتماع يتم سنوياً في القافلة الوردية، مع مجموعة من الفرسان أصحاب القلوب البيضاء، الذين يحملون مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع الإنساني، وينتمون إليه موجهاً الدعوة من جديد للانضمام إلى مسيرة فرسان القافلة الوردية التاسعة، التي تواصل رحلة مكافحة سرطان الثدي، وتؤكد على الأدوار الكبيرة التي يلعبها الفرسان بجانب الفرق الأخرى في بث رسائل المسيرة وتعزيز الوعي المجتمعي على أوسع نطاق، وتشجيع كل أفراد المجتمع لإجراء الفحوصات الطبية الدورية التي تحد من مخاطر المرض.