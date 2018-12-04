جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تمدد استقبال المشاركات حتى 20 ديسمبر

الشارقة 24:

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تمديد فترة التسجيل في الدورة السادسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي حتى 20 ديسمبر 2018، وذلك تلبية لطلبات المشاركين لإتاحة الفرصة لهم باستكمال ملفاتهم، وتوفير المزيد من الوقت للراغبين في التسجيل بفئاتها المختلفة من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، على الموقع الإلكتروني للمركز "www.igcc.ae".

واستقبلت الجائزة حتى نوفمبر الجاري، عدداً كبيراً من المشاركات في مختلف فئاتها المخصصة لإمارة الشارقة، والمؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي، مؤكدة بذلك رسالتها كمنصة داعمة للنهوض بقطاع الاتصال الحكومي، وتفعيل أدواته في مسيرة التنمية المحلية والخليجية.

واستحدث المركز الدولي للاتصال الحكومي فئتين جديدتين، بهدف توسيع نطاق المشاركة لتشمل كافة أشكال الإبداع في التواصل مع الجمهور، وتشمل الفئة الأولى، جائزة أفضل منظومة دعم متحدث رسمي، وتهدف إلى تسليط الضوء على العمل المؤسساتي الناجح خلف المتحدثين الرسميين، أما الفئة الثانية فتتناول أفضل حملة اتصال حكومي تركز على تطوير سلوك الجمهور بما يتلاءم مع مسيرة التقدم والاستدامة التي تنتهجها الدولة ومؤسساتها.

وأكدت جواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن الهدف الأساسي من جائزة الاتصال الحكومي، المساهمة في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي لدى المؤسسات داخل الدولة، وفي منطقة الخليج العربي، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب الإنجازات والتجارب المتميزة للمشاركة في التعريف بها، ونقلها إلى المجتمع الخارجي، لتكون نموذجاً يستلهم منه الآخرون سبل تطوير آليات العمل والتواصل الأمثل مع الجمهور.

وتابعت النقبي: "ولأننا نؤمن بأن المشاركة الواسعة في فئات الجائزة تعزز التنافسية وتقدم قيمة أكبر للجمهور، وبسبب الإقبال على التسجيل في فئاتها المختلفة، والاستفسارات المتواصلة عن الفئات الجديدة ومعايير المشاركة فيها، ولإتاحة الفرصة للمؤسسات لاستكمال متطلبات مشاركتها وفق الشروط والمعايير التي تضعها الجائزة، مددنا فترة استقبال الطلبات حتى 20 ديسيمبر المقبل".

وتضم فئات الجائزة التي تستهدف المؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي: أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، وأفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي وأفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي، وأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وأفضل استراتيجية اتصال حكومي، وأفضل حملة اتصال حكومي، وأفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أما الفئات التي تستهدف المؤسسات والجهات داخل الدولة فتضم: أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل تعامل إعلامي مع أزمة، وأفضل تواصل حكومي خارج الدولة، وأفضل موقع إلكتروني حكومي، وأما فئة أفضل ممارسة اتصال حكومي فتقتصر المشاركة فيها على المؤسسات في إمارة الشارقة فقط، الى جانب تنافسها في الفئات الأخرى المذكورة.