حاكم الشارقة يشهد انطلاق مؤتمر "حماية الماضي 2018"

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الثلاثاء انطلاق أعمال مؤتمر حماية الماضي 2018، تحت عنوان: "من التوثيق الرقمي إلى إدارة التراث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك في معهد الشارقة للتراث، والذي يقام بتنظيم من المركـز الإقليمـي لحفظ الـتراث الثقافي في الوطـن العربي "إيكروم - الشـارقة"، ومشروع الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "EAMENA"، ومركز فن جميل، وصندوق التراث العالمي "GHF".

وتفضل سموه خلال انعقاد المؤتمر، بإلقاء كلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور وعبر عن سعادته لاستضافة الشارقة هذا المؤتمر، وهذه المجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الحفاظ على التراث في العالم، مؤكداً أن العمل الجيد يتطلب "الناس الجيدين"، مشيداً بذلك بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المشاركون بالمؤتمر.

واستعاد سموه مع الحضور قصة هدم الحصن في الشارقة، خلال فترة دراسته في جمهورية مصر العربية، وكيف تعامل سموه مع الحدث، وتمكنه من إيقاف عمليات الهدم، واحتفاظه بأجزاء كبيرة منه كالنوافذ والأبواب، وكيف أنه عمل على إعادته لسابق عهده، ليقف شامخاً اليوم في منطقة قلب الشارقة.

وجاء سرد سموه لهذه القصة، ليوضح للجميع بأن هناك مبان تاريخية في وطننا العربي، بحاجة إلى وقف العبث فيها، مما يعكس حرص سموه الدائم والتزامه الأصيل بالحفاظ على التراث، في كل الأوقات وكل الظروف.

من جانبه أعرب وبر ندورو المدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته ودعمه الدائمين لمشاريع الحفاظ على التراث الثقافي في الوطن العربي، وبشكل خاص في بناء واحتضان دعم المركز الإقليمي لحفظ الـتراث الثقافي في الوطـن العربي "إيكروم –الشارقة".

وفي نهاية كلمته قدم وبر ندورو رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، من مشاركي مؤتمر عقده مركز إيكروم-الشارقة، بالشراكة مع الحكومة المغربية، لحماية المدن التاريخية في العالم العربي، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها سموه في دعم التراث الثقافي في العالم العربي.

وعبر الدكتور زكي أصلان، مدير المركـز الإقليمـي لحفظ الـتراث الثقافي في الوطـن العربي "إيكروم - الشـارقة"، عن بالغ شكره وتقديره لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، في دعمه الدائم لقضايا التراث العربي ورعايته أعمال المؤتمر مما يشكل حافزاً لجميع المشاركين من جهات محلية ودولية، ومنظمات عالمية معنية بالتراث للعمل بيد واحدة، وصولاً إلى مخرجات ترتقي إلى طموح وتطلعات سموه.

ولفت أصلان إلى الدور الثقافي والمعرفي لإمارة الشارقة عاصمة العالم للكتاب، وعاصمة الثقافة العربية والإسلامية، وحامية التراث والحضارة، التي تسير وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة حامي التراث والتاريخ، وملهم الإبداع والتميز.

وأعرب بيجان روحاني، الباحث في جامعة أكسفورد عن سعادته بالعمل والتعاون مع إيكروم-الشارقة وبقية الشركاء، مؤكداً أن "حماية الماضي" هي سلسلة من المؤتمرات وورشات العمل الدولية التي ينظمها مشروع "الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (EAMENA) في جامعات أكسفورد وليستر.

وأكد روبرت بيولي، مدير مشروع "الآثار المهددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في كلمته الجهود الكبيرة التي بذلها البرنامج للحفاظ على التراث الحضاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهاً بأنه يود أن يكون من الجيل الذي يحافظ على هذا الإرث ويوثقه وينقله بأمانة للأجيال القادمة.

وتحدث جورج ريتشارد مدير مركز فن جميل عن المشاريع التي قام بها المركز في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، خاصة في مجال توثيق التراث المادي، ودعم الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تساهم في الحفاظ عليه.

وتحدث ستيفان بورتمان الرئيس التنفيذي لصندوق التراث العالمي في كلمته عن نشاطات الصندوق في المنطقة، حيث قام صندوق التراث العالمي منذ عام 2002 بتقديم ملايين الدولارات لدعم المشاريع التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة والعالم.

وشكرت رندة عمر بن حيدر، ممثلة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في حفل الافتتاح، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ولمشاريع دعم التراث الثقافي في المنطقة، كما شكرت جميع الشركاء على تنظيم هذا المؤتمر المهم، واستعرضت أهم النشاطات والمشاريع التي قامت بها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لحفظ التراث الرقمي في أبوظبي وباقي أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه المؤتمرات هي منصة رائعة للحوار وتكثيف الجهود وتعزيز العلاقات بين الشركاء لخلق فرص جديدة للتعاون والعمل المشترك.

والجدير بالذكر أن مؤتمر "حماية الماضي 2018" في الشارقة، يرمز لكيفية تحول التوثيق الرقمي إلى جزء لا يتجزأ من ممارسات إدارة التراث في منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن خمسة محاور رئيسة، وهي: التوثيق الرقمي كأداة للاستعداد والوقاية، التوثيق الرقمي واستعادة التراث بعد الكوارث، التكنولوجيا الجديدة للتوثيق، بناء القدرات في المنطقة، وأخيراً منظور الجهات المانحة.