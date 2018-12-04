"تنفيذي الشارقة" يطّلع على تقرير فعاليات "الإنماء التجاري"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد صباح الثلاثاء، بمكتب سمو الحاكم.

استهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ليستعرض المجلس بعدها المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وذلك تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، الذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة على مدار العام، بهدف تطوير وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة، من بينها مهرجان أضواء الشارقة، وأسبوع الشارقة للبطولات العالمية، ومنتدى الضيافة، إلى جانب مشاركات الهيئة في المعارض الدولية.

واستعرض سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، في التقرير، عدد من الحملات الترويجية التي استهدفت الأسواق التي تشهد نمواً لافتاً، وأبرزها: السوق الخليجي، والسوق الروسي، والسوق الصيني، إلى جانب السوق الهندي، وكانت نتيجة هذه الحملات فتح أسواق جديدة، ورفع مستوى تنسيق الجهود المشتركة للجهات المعنية في الأسواق الخارجية.

وبيّن التقرير أن الحملات المتنوعة للهيئة تهدف إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة رائدة للسياحة في المنطقة، وزيادة التدفق السياحي سنوياً ليصل إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021، وتوحيد الجهود التسويقية والترويجية لجميع المعنيين بالقطاع السياحي في الشارقة، بما يدعم تطوره ونموه، وتسليط الضوء على المقومات السياحية، وإثراء أجندة الفعاليات السنوية للإمارة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركات في المحافل السياحية والإقليمية والدولية من معارض ومؤتمرات وملتقيات وغيرها.

وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووجه المجلس في ختام مناقشاته بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري استكمالاً لدورته التشريعية، ووفقاً لما هو معمول به في إصدار القوانين بالإمارة.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018، وسيتم فيها مناقشة مشروع موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2019.

كما اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم "45" لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والمرسوم الأميري "46" لسنة 2018، بشأن تعيين رئيس لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.