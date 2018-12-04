"استشاري الشارقة" يناقش موازنة دوائر وهيئات الحكومة لـ 2019

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الخامسة، الأربعاء، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري، بمقره في مدينة الشارقة.

ويناقش المجلس مشروع موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2019، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام المالية المركزية ومعاونيهما.

وفي إطار التحضير لأعمال الجلسة، ترأس محمد جمعة بن هندي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة الشارقة، مع ممثلي دائرة المالية المركزية.

جاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وهم راشد الهناوي النقبي مقرر اللجنة، وجاسم محمد البلوشي، ومحمد عمر الدوخي، ومحمد عبيد الشامسي، وعبد العزيز عبد الله النعيمي، ومحمد بن نومه الكتبي، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون الأعضاء، وآمنة با صليب أمينة سر.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019.

فيما حضر الاجتماع من قبل دائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ المدير العام، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، وعالية عبد الله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، ونور عبد الرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية الرأسمالية، ومروة عبد العزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم التنمية الاقتصادية.

واطلع أعضاء اللجنة على الموازنة وناقشوا بنودها لعام 2019، واستعرضوا الأرقام الواردة بها من الدوائر المركزية والدوائر اللامركزية والهيئات، واستمعوا إلى شرح من قبل الدائرة المالية المركزية عما ورد بها.

وقدم سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، أمام اللجنة، شرحاً مفصلاً حول الموازنة، مستعرضاً بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات للموازنة العامة لعام 2019، ونمط توزيع النفقات حسب القطاعات، وبيان مقارنة المصروفات والإيرادات للدوائر المركزية والملحقة.

وأكد الصايغ أن الاستفادة من الميزانية للعام 2019 ينصب تركيزها على الاهتمام بالإنسان، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإيلاء مختلف المشاريع الخدمية واستكمال البنى التحتية وتقديم أفضل الخدمات في مجالات التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الرؤى حول ما ورد فيها من أرقام سواء في مجال الإيرادات والمصروفات وما تضمنته من أبواب وفصول.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس خلال الجلسة التي ستعقد الأربعاء.