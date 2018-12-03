عبد الله الكتبي: الإمارات أصبحت نموذجاً لأنجح التجارب الوحدوية

الشارقة 24:

أشار عبد الله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى أن الإمارات وهي تحتفل باليوم الوطني الـ 47، أصبحت واحدة من أرقى دول العالم نهضة وتقدماً ورمزاً للعطاء والإنسانية، وأصبح المواطن يرحب به في كافة دول العالم حتى بلغ الجواز الإماراتي المرتبة الأولى عالمياً.

ولفت الكتبي إلى أن نموذج الإمارات يعد من أنجح التجارب الوحدوية بفضل القيادة الرشيدة التي شكلت نسيح الوطن، فكان صنيعهم هذا مقدمة لتأسيس دولة قوية منيعة انطلقت بثبات وعزيمة ولا تزال ماضية في مسيرة النمو والازدهار متطلعة إلى مزيد من الإنجازات التنموية النوعية على مختلف المستويات وبأعلى المعايير العالمية ليكون الإنسان على أرضها أسعد إنسان على وجه الأرض.