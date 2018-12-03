محمد رشود: الإنجازات التنموية للإمارات يُشار إليها بالبنان

الشارقة 24:

ثمن محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، من نهضة تكنولوجية يشار إليها بالبنان، أبرزها نجاح الإمارات في إطلاق القمر الصناعي "خليفة سات" والانتقال إلى عصر الفضاء، وغيرها من الإنجازات التي يفخر بها الشعب الإماراتي.

وتقدم رشود بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي، مشيراً إلى أن الفرحة التي تعيشها البلاد بمناسبة الذكرى الـ 47 لتأسيس الاتحاد تنعكس على الجميع رخاءً وأمناً في كافة المجالات الصحية والتعليمية والعمرانية.