أهالي جزيرة أبو موسى يحتفلون باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

أقام أهالي جزيرة أبوموسى مساء أمس الأحد، احتفالاً باليوم الوطني الـ 47، بحضور خليفه محمد بوغانم والي الجزيرة، وبمشاركة المؤسسات الحكومية وطلبة المدارس.

وخلال كلمته في الاحتفال هنأ بوغانم القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والمقيمين، باليوم الوطني الـ 47، مشيداً بجهود أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات بما تحقق للمواطن والمقيم من عزة وحياة وكريمة ونهضة.

وقال إننا نحتفل في يوم مجيد يوم توحدت فيه القلوب والعقول، يوم سطرت فيه المشاعر نحو كلمة وهدف واحد، إنه المصير المشترك والموقف الوحدوي الذي أراده مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وتخلل الحفل تنظيم العديد من الفقرات المتنوعة التي عبرت عن فرحة أهالي جزيرة أبوموسى باليوم الوطني الـ 47.

وفي نهاية الحفل قام خليفه محمد بوغانم والي الجزيرة بتكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي تفانت في خدمة أهالي الجزيرة.