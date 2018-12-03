مطار الشارقة يفاجئ 47 عائلة بخدمة كبار الشخصيات

الشارقة 24:





عبر مجموعة من الفعاليات، احتفل مطار الشارقة باليوم الوطني الـ 47، وشملت الفعاليات شلت تزيين مبنى المطار وقاعات المسافرين بالأعلام والزينة المستمدة من التراث الإماراتي.

وضمن احتفالات اليوم الوطني فاجأ مطار الشارقة 47 عائلة من القادمين إلى الدولة بتقديم خدمة "كبار الشخصيات" لهم من خلال إدخالهم إلى الصالة الخاصة بكبار الشخصيات، وتقديم الضيافة لهم وإنهاء كافة إجراءات السفر بالنيابة عنهم حتى خروجهم من المطار إلى مواقف السيارات.

وقامت أيضاً هيئة مطار الشارقة بتوزيع الهدايا والورود والأعلام على المسافرين.

وعبّر المسافرون عن فرحتهم بهذه المبادرة التي تعكس كرم الضيافة الضيافة الإماراتية.