شرطة الشارقة تكرم الشركاء وفرق العمل بـ "الخدمات المساندة"

الشارقة 24:





كرم العميد خليفه المري، نائب المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، فرق العمل التابعة للإدارة، والمنسقين والجهات الخارجية المشاركة في دعم الفعاليات والأنشطة التي قدمتها الإدارة، وذلك بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور العقيد أمينه الشوق مدير إدارة الموارد البشرية رئيسة الفرق المُكرمة، وعدد من الضباط وممثلي المؤسسات الخدمية والطبية والشركات التي شملها التكريم.

وشمل التكريم فرق الإدارة وهي، فريق المكتبة المتنقلة، فريق اليوم العالمي للغذاء، فريق يوم المرأة الإماراتية، وفريق مبادرة الصحة النفسية، بالإضافة للشركاء الاستراتيجيين الخارجيين والمتعاونين الذين أسهموا في إنجاح البرامج التي قدمتها فرق الإدارة.

وثمن العميد المري، في كلمته خلال حفل التكريم، الدور الفاعل للشركاء وإسهاماتهم في إنجاز الأعمال البرامج التي قُدمت من جانب الإدارة، مقدماً لهم شكر القيادة، وقائدها العام سعادة اللواء سيف الزري الشامسي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة وتعاونهم في جميع المناسبات، أملاً في أن تتطور الجهود لزيادة دائرة التطوع وتعزيز مفاهيمه في المجتمع.

وفي الختام قام العميد المري بتكريم الشركاء الخارجيين، والمتعاونين مع الإدارة، والبالغ عددهم 50 مكرماً، متمنياً المزيد من التعاون والتنسيق مع الشركاء، داعياً الحضور من الضباط والأفراد ببذل المزيد من الجهد لوضع شرطة الشارقة في طليعة الجهات المبادرة في مختلف المناسبات.