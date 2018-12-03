العميد بن عامر يبحث مع وفد "الداخلية" تحضيرات الأولمبياد الخاص

الشارقة 24:





استقبل العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وفداً من وزارة الداخلية برئاسة العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة بأبوظبي، يرافقه أعضاء الوفد العميد عارف الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد سيف راشد السلحادي مدير إدارة الموارد البشرية، بحضور المدراء العامين ونوابهم، وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

ورحب العميد بن عامر بالوفد الزائر خلال ترأسه للاجتماع التنسيقي مع أعضاء الوفد، والذي خصص لمناقشة تحضيرات شرطة الشارقة لاستقبال موكب "شعلة الأمل " الخاصة بانطلاقة ألعاب الأولمبياد الخاص، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 8 إلى 22 مارس 2019. واستعرض الاجتماع آلية تنظيم استلام وتسليم الشعلة، وتحديد خط سيرها عند مرورها بإمارة الشارقة، واختيار المعالم البارزة التي ستتوقف عندها.

وأكد العميد بن عامر، تسخير القيادة العامة لشرطة الشارقة لكل إمكانياتها لدعم وإنجاح هذا الحدث الهام، إيماناً منها بأهمية دعم دور أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة والمجالات، وتعزيز خطوات دمجهم في المجتمع، لاسيما وهم يحملون راية الإمارات عالية في هذا المحفل العالمي، الذي يحمل في مضمونه الكثير من المضامين والمعاني الإنسانية النبيلة.