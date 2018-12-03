عائشة الكعبي: اليوم الوطني يُجسد معاني التلاحم والانتماء للاتحاد

الشارقة 24:





أكدت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن اليوم الوطني يجسد أسمى آيات التلاحم بين جميع أفراد الشعب الإماراتي حول رايتهم وقيادتهم، كما يعكس أسس الانتماء والولاء للاتحاد، لما له من أبعاد إنسانية وحضارية عمّت الجميع بخيرها.

وأضافت قائلة: "فخورون اليوم وبعد نصف قرن من الجهود والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مختلف الأصعدة، ونسير على درب القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ننهل من علمه وفكره الكثير، فهو الأب الذي ترك للأجيال الجديدة مقدرات وأدبيات غاية في الأهمية نستلهم منها خير الحاضر، ونقرأ بها مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً".

وتابعت الكعبي: "احتفلنا مؤخراً إلى جانب 188 طفلاً بتقديم أوبريت وطني الأغلى، الذي صاغته جهود فنانين إماراتيين، حيث رفع الصغار على خشبة مسرح قصر الثقافة بالشارقة أسمى آيات المحبة والولاء لوطنهم وقيادتهم، فهذه الأجيال الجديدة المتسلحة بالمواهب والمعرفة عماد المستقبل، وقادة الغد، هم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء".