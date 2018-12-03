"أولياء أمور دبا الحصن" يحفز الميدان التربوي على العطاء

الشارقة 24:

استمراراً لدعم رؤيته في تشجيع الميدان التربوي على العطاء وتعزيز جهود المعلمين والإدارات، كرم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، المتميزين في مدارس دبا الحصن ضمن مبادرته "فرسان الشهرية".

وتعد المبادرة واحدة من أهم الوسائل التي طرحها المجلس بهدف تحفيز الميدان التربوي على العطاء وترسيخ ثقافة التميز.

وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بدبا الحصن محمد راشد رشود يرافقه أعضاء المجلس بتكريم فرسان الشهر في مدارس الخالدية، والحور للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة العقد الفريد والحصن للتعليم الأساسي، وروضة الحور.

وأكدت صفيه حسن النعيمي منسق عام المبادرة، أن عدد المكرمين بلغ 19 من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عن شهر أكتوبر 2018، وتم الاختيار وفق معايير مقننة للمبادرة.

وأضافت النعيمي بأن هذه المبادرة تعد ضمن مبادرة ركائز لمجلس الشارقة للتعليم التي تهدف للتواصل المؤسسي الفعال بين المجلس والمدارس للارتقاء بسلوك أبنائنا الطلبة.