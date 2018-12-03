"استشاري الشارقة" يناقش سياسة المجلس الرياضي بالإمارة

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الرابعة يوم الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس سياسة مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، وندى عسكر النقبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، ومعاونيهم خالد إبراهيم الناخي مدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير، وخالد علي المطروشي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وسعيد علي العاجل مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وموزة محمد الشامسي رئيس قسم المالية.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الوضع العام للأندية والتصورات والسبل الكفيلة بتطويرها ومواكبتها لكل ما هو جديد على الساحة المحلية والدولية، بالإضافة إلى مشاركة الأعضاء بأطروحات حاشدة بالاستفهامات والتساؤلات.

وتضمنت مداخلات الأعضاء واستفساراتهم في مسائل عديدة سواء في توفير مظلة التأمين الصحي لموظفي الأندية والشراكة مع وزارة التربية والتعليم والاهتمام بالفرق والمراحل ودعم الأندية في مجال الثقافة كشف المجلس الرياضي، على أن ميزانية الرياضة في الإمارة بلغت 461 مليون درهم في العام الحالي وأن هناك برامج عديدة لمتابعة تطوير 21 نادياً من أندية الإمارة.

وأكدت خولة عبد الرحمن الملا، حرص المجلس الاستشاري على إعطاء مجلس الشارقة الرياضي، الأهمية القصوى نظراً لمهامه الحيوية المتمثلة في النهوض بالحركة الرياضية في الإمارة، وتنفيذ سياسة الدولة والإمارة في المجال الرياضي والارتقاء بالبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية من أجل تحقيق نتائج ملموسة على صعيد المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك توفير بيئة رياضية احترافية تساعد على رفع مستوى الشباب رياضياً ورعاية مواهبهم ومساعدتهم على استثمار أوقات فراغهم وتطوير لياقتهم البدنية، وغرس الولاء والانتماء وروح المشاركة في العمل الجماعي، مضيفةً، أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للمجلس ولأعماله، وكذلك المتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في دعم ومؤازرة المجلس في أعماله.

وأضافت الملا، أن القطاع الرياضي مهم ونهدف من خلال هذه المحاور والمناقشات لمساعدة مجلس الشارقة الرياضي في الرقي بخدماته وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات وخاصة الرياضية خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة، وكلنا أمل في أن تُسهم جلستنا هذه وما سنطرحه على إخواننا القائمين بالمجلس الرياضي، لتقديم عمل مميز ومرحلة جديدة من الأداء والعمل الرياضي في الإمارة.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن المجلس الرياضي يتشرف بوجوده، تحت قبة المجلس الاستشاري الذي يثبت يوماً بعد يوم دورة الفعال في دعم وتعزيز مختلف المؤسسات المحلية بالإمارة، وتحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أهمية مشاركة المواطنين في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم عن طريق التشاور والتناصح تحقيقاً للغايات المنشودة من أنشاءه.

وأضاف الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أن حكومة الشارقة بذلت جهوداً مضنية على كافة الأصعدة وميادين العمل، ولقد اهتمت بالإنسان وخاصة فئة الشباب باعتبارهم لبنة المجتمع وعماد المستقبل، بالإضافة إلى دعمها الأندية الرياضية مادياً ومعنوياً، وإنشاء مؤسسة حكومية تتولى إدارة مختلف تلك الأمور وهي مجلس الشارقة الرياضي، وتحديد أهداف واختصاصات موسعة للمجلس الرياضي تساعد على تنظيم الحركة الرياضية في الإمارة، وإدارة والأشراف على 22 نادياً رياضياً.

وأوضح رئيس مجلس الشارقة الرياضي: "تحقيقاً لهذه الأهداف والاختصاصات يعمل المجلس الرياضي على محاور في خطوط متوازية تتمثل في وضع استراتيجية للرياضة في إمارة الشارقة وإطلاق العديد من الجوائز و البرامج التي تعمل كمسرعات للنهوض بالحركة الرياضية في إمارة الشارقة والعمل على التوسع في البنية التحتية للرياضة والتوسع في المنشآت الرياضية، وإطلاق العديد من البرامج التي تهتم برأس المال البشري وإعداد القيادات الشابة واستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية والاهتمام بالرياضين ورعاية الموهوبين وغيرها من المبادرات والمشاريع الأخرى.

بعدها تداخل أربعة وعشرين عضواً في طرح مداخلاتهم القيمة في جوانب عمل مجلس الشارقة الرياضي، تطرقوا إلى زيارة لجنة التربية والتعليم بالمجلس الاستشاري لـ 16 نادياً بجانب مجلس الشارقة الرياضي لتلمس كافة الاحتياجات والوقوف على التحديات وصياغة الأسئلة، وطالبوا بتوفير تأمين صحي لموظفي الأندية في إمارة الشارقة.

وسألت العضوة هيام محمد الحمادي عن أليات تحديد وصرف موازنات أندية إمارة الشارقة وطالبت بإشراك المرأة في اللجان التطوعية في الأندية وتخصيص استراحات للأمهات في الأندية لحين انتهاء الحصص التدريبية لأبنائهم، أما العضو راشد خلفان الغول فطرح في مداخلته جوانب التخطيط الاستراتيجية وهياكل عمل الأندية وتطوير جائزة التميز الرياضي واهتمام مجلس الشارقة الرياضي بالبطل الأولمبي، وطالبت العضوة وحيدة عبد العزيز بتوطين وظائف الأندية من خلال استحداث شواغر من حكومة الشارقة لكافة الأندية لتعيين المواطنين بها، ودعت إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومراكز الناشئة والأطفال في إقامة فعاليات رياضية واستقطاب الموهوبين.

وتطرق العضو محمد سالم بن هويدن إلى أهمية تخصيص ميزانية مستقلة للنشاط الثقافي في كل نادي كون الأندية هي أندية ثقافية رياضية وطالب العضو عبد الله محمد المسافري بالاستفادة من مضمار الهجن في الذيد وتحويل الرياضة إلى نادي، ودعا العضو سلطان عبد الله الشرقي بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأندية لدعم مرشح الإمارة في الاتحادات الرياضية.

وسأل العضو عبد الله موسى عن دور المجلس في آلية الرقابة المالية والإدارية على الأندية، أما العضو عبد الله صالح النقبي سأل عن جهود المجلس الرياضي في الاهتمام بالمراحل السنية وتخصيص ملاعب لهم، وتحدث العضو محمد عمر الدوخي عن دعم البراعم واكتشاف المواهب الرياضية وتبنيها لتكون نجوم المستقبل.

وقدم مجلس الشارقة الرياضي الردود والشروح الوافية حول الاستفسارات المختلفة حيث أشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى مواصلة التحديث في مختلف الجوانب الرياضية وتطويرها في ظل الدعم الكبير والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير البنية الرياضية ودعم اللاعبين حيث أن هناك 4545 لاعباً ولاعبه مسجلين في أندية الإمارة، كما أن هناك اهتمام كبير برياضة المرأة وتطويرها ونشرها في مدن ومناطق إمارة الشارقة، مؤكداً أن المجلس على نهجه في التزامه بنشر الوعي الرياضي والثقافة الرياضية في المجتمع من خلال برامج الرياضة للجميع وبما يحقق التفاعل الإيجابي والفعلي والمشاركة الإيجابية مع عناصر المجتمع وهيئاته، ومؤسساته وأفراده.

كما استعرض عيسى هلال الحزامي حصاد أندية إمارة الشارقة في عام 2018، وخطته الرياضة من حيث تخصيص ميزانية 461 مليون درهم، وإعادة هيكلة خطة الرياضة وقانون جديد للمجلس وتحول الأندية للاحتراف وتمكين القيادات وبنية تحتية وشراكات مجتمعية، وقدمت ندى عسكر النقبي شرحاً عن تطور رياضة المرأة في إمارة الشارقة والتوسع الحالي بها.

كما وقام مجلس الشارقة الرياضي بالرد على كافة استفسارات وأراء الأعضاء والعضوات وملاحظاتهم.