أحمد الجروان: الإمارات نموذج مشرف للنهضة الحضارية المتطورة

الشارقة 24:

أكد أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، أن دولتنا استطاعت بفضل الاتحاد أن تقدم نموذجاً ناجحاً ومشرفاً للنهضة الحضارية والتطور والارتقاء.

وأضاف الجروان في تصريح بمناسبة اليوم لوطني الـ 47 للدولة أن الإمارات أضحت مثالاً يحتذى به بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مقدماً تهانيه للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

واختتم تصريحه مؤكداً أن اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات ذكرى تجسد في مضمونها مفاهيم الفخر والعزة والولاء للوطن فضلاً عن أنها مسيرة عامرة تحكي إنجازات الآباء والأجداد.