صلاح بن بطي: زايد وإخوانه حكام الإمارات أسسوا لدولة حديثة

الشارقة 24:

أكد المهندس صلاح بن بطي، مستشار دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات أرسوا مفهوماً جديداً وفريداً للوحدة التي أراد أن يؤسس لها بين كل دول وشعوب منطقة الخليج كأساس للوحدة العربية الشاملة، انطلاقاً من قناعاته التي لم تتغير يوماً بأن العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة بين العرب تمثل نواة حقيقية لاتحاد لا يقهر.

وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 قائلاً: "أسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه لقوة لا تقهر في الإرادة والصلابة والقدرة على تغيير الواقع وجعل المستحيل ممكناً في كل المجالات، فلم يكن من الممكن أن نتخيل أن تلك الدولة التي أسسها الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات العظام في عام 1971 أن تصبح في عام 2018 بهذا التقدم والتطور، وأن تتحول هذه الإمارات السبع من تلك الحال لتصبح مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً ومنبراً نابضاً بالحياة والفن والثقافة.

وأشار إلى أن يوم الثاني من ديسمبر، يوم الاتحاد المبارك، تتجلى فيه أسمى القيم وأنبل المواقف وأعظم الدروس، ونستحضر فيه بكل فخر واعتزاز المسيرة العطرة لمؤسسي دولتنا العظام، فمن سيرتهم جميعاً نستلهم الإرادة ونأخذ من أفعالهم المُثل والقدوة لاستكمال المسيرة وحمل الراية.