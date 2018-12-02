خميس السويدي: اليوم الوطني أيقونة وطنية لتجديد الولاء

الشارقة 24:

تقدم خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالذكرى الـ 47 لقيام الاتحاد، واعتبرها أيقونة وطنية لتجديد الولاء والانتماء.

وأكد السويدي في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذا اليوم فرصة استثنائية للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها الدولة على مر السنين والتعبير عن أسمى آيات الولاء والتقدير إلى حكام الإمارات ورؤى الآباء المؤسسين التي كانت المرتكز الرئيسي للنهضة والازدهار اللذين ننعم بهما اليوم، مشيراً إلى أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة للتعبير عن حب شعب الإمارات لقيادته التي قدمت له الكثير.