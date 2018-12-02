مجلس ضاحية الزبارة يحتفل باليوم الوطني

الشارقة 24:

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني 47، استضاف مجلس ضاحية الزبارة إحدى مجالس دائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، مبادرة التوقيع على وثيقة الولاء والانتماء، ضمن مبادرة "يلستنا".

وتعد المبادرة إحدى مظاهر التعاون الوثيق بين مجلس ضاحية الزبارة والوثيقة في إطار احتفالات الضاحية باليوم الوطني، ومشاركة الأهالي في إبداء مشاعرهم اتجاه الوطن وقيادته الرشيدة فيما تحقق من إنجازات في مختلف الصعد.

وقدم الدكتور علي الزعابي، محاضرة بعنوان الولاء والانتماء، أشار فيها إلى قيم الوطنية والولاء وبذل الغالي والنفيس لاستكمال بناء الوطن من خلال توحد الجهود وتكامل الأعمال لخدمة الوطن.

من جهته، أعرب محمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة، عن امتنان أهالي خورفكان للقيادة الرشيدة وما قدمته للمواطنين والمقيمين من رخاء وحياة كريمة، فضلاً عن إعلاء صروح الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات باتت تسابق الدول وتقدم نهجاً من التقدم والتكنولوجيا بجانب القيم لمختلف شعوب العالم.