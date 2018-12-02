أيمن الباروت: اليوم الوطني.. يوم العهد والوفاء

الشارقة 24:

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن احتفال دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 47 يمثل يوماً من أيام الوطن الخالدة، ففي هذا اليوم وضع مؤسسو الدولة "رحمهم الله" اللبنات الأولى لقيام الاتحاد الذي ننعم فيه بالخير والبركة والبناء والتطور.

وقال في كلمة له بهذه المناسبة "في هذا اليوم المجيد نستذكر من خلاله المجد العظيم ونقلب صفحاته المشرقة ونقطر في سيره الخالدة ليكون يوماً للعهد والوفاء ونحن ننعم في هذا الوطن بمسيرة تنموية حديثة لم تقتصر على دولة الإمارات فحسب بل امتدت إلى مشارق الأرض ومغاربها ليعم خيرها كل أرض وتحت كل سماء بفضل الله، ثم بقيادة استثنائية اختصرت المراحل وحققت لشعبها إنجازات نوعية يشهد لها القاصي والداني حتى غدت الإمارات رمز السعادة والتسامح والقيم ومبعث الفخر بعطائها وبأمجادها وسماحتها".