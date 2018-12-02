ماجد القاسمي: اليوم الوطني ذكرى تُجسد الفخر والعزة للوطن

الشارقة 24:

أعرب الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة عن اعتزاز وفخر كل إماراتي وإماراتية والمقيم على أرضها بذكرى قيام دولة الامارات العربية المتحدة في عامها الـ 47 وما تسطره الفرحة من مشاعر وطنيه تعكس السعادة بما حققته من إنجازات ومكتسبات عظيمة، موجهاً التهنئة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

وأكد أن اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات يمثل ذكرى تجسد في مضمونها مفاهيم الفخر والعزة والولاء للوطن، وأنه يوم عزة الوطن والفخر بإنجازاته، فضلاً عن أنها مسيرة عامرة تحكي إنجازات الآباء والأجداد وما قدمته القيادة الرشيدة لكل إنسان على أرض الإمارات.

واشار الشيخ ماجد القاسمي إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يمثل مناسبة وطنية تجسد أسمى ملامح التعاضد والعزة والإيمان الراسخ بقيم الولاء والوحدة الوطنية في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن اليوم الوطني يشكل محطة تاريخية لاستذكار ما حققته دولة الإمارات من الإنجازات والمكتسبات المشرفة.