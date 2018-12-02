خولة الملا: اليوم الوطني فرصة للتعبير عن مشاعر الولاء للوطن

الشارقة 24:

تقدمت سعادة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بأسمى التهاني والتبريكات، إلى قيادة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني للدولة، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة للتعبير عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته والترحم على شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم تلبية لنداء الواجب والأمانة.

وأشارت الملا إلى أن المجتمع الإماراتي يواصل بثقة ومسؤولية في ترسيخ قيم الإنسانية من خلال بناء مجتمع ينهض بالعلم والمعرفة ويعزز من ثقافته وقربه من الآخر، لافتة الى أن اليوم الوطني علامة فارقة لتحول الامارات إلى مراتب عليا من الفخر والعزة والتمكين في كافة المجالات.