خالد بن بطي: الاحتفالات باليوم الوطني تزامنت مع نجاحات عظيمة

الشارقة 24:

أعلن سعادة المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، أن الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 هذا العام، تأتي في ظل النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء بأيدي إماراتية خالصة، وهو ما يضع الإمارات وبشكل جاد على أول الطريق لارتياد الفضاء وامتلاك التكنولوجيا اللازمة لذلك.

وتقدم سعادته بأسمى التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة "حفظه الله" وإخوانهم أصحاب السمو حُكام الإمارات، وجعلهم دائماً ذخراً لنا وخير مثال يحتذى.

وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة: "لا يسعني إلا أن أقول إن تلك الإنجازات ما هي إلا حصاد طيب لزرع الأب المؤسس والمعلم الأول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع بحكمته وتضحياته اللبنة الأولى لتقدم بلادنا وتقدمها، وجعل منها أمة متماسكة ومتقدمة، ونشر في ربوعها العدل والتقدم والمساواة".