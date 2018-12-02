إيمان سيف: الثاني من ديسمبر... يوم الاحتفاء بالإنسان

الشارقة 24:

أكدت سعادة إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن الثاني من ديسمبر، هو تاريخ بداية التطور الذي لا نظير له في نوعية وجودة حياة مواطني دولة الإمارات على كافة الصعد.

ولفتت إيمان راشد، إلى أن اليوم الوطني هو يوم الاحتفاء بالإنسان، الذي كان ولا يزال منذ قيام اتحاد الإمارات محور وهدف هذه الدولة، التي جعلت همها الأول والأخير تأمين الحياة الكريمة لأبنائها، ونقل مواطنيها من حياة البداوة إلى أعلى مستويات الرقي ورغد العيش.

وأضافت إيمان راشد سيف: "نحتفي بهذا اليوم المجيد، لأنه كان نقطة الانطلاق نحو بناء منظومة الرعاية الصحية التي ننعم بها اليوم، والتي تشهد تطورات متسارعة لتكون من الأفضل على مستوى العالم، في إطار رؤية قيادتنا الحكيمة التي تتعامل مع الصحة على أساس أنها الركن الأبرز لتحقيق التطور الحضاري والتقدم الإنساني".

ورفعت إيمان راشد سيف، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين تشهد الإمارات في ظل قيادتهم الرشيدة تطوراً مستداماً في مجال تقديم الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية لأبنائها وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختمت إيمان راشد بالقول: "في اليوم الوطني الـ 47 لدولتنا الحبيبة، تعاهد أسرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، القيادة الحكيمة على مواصلة جهودها للمساهمة الفاعلة في جعل الرعاية الصحية في دولة الإمارات مفخرتها الأولى التي تتباهى بها بين الأمم، ترجمةً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة".