العقيد سامي النقبي: دولة الإمارات نموذج حضاري فريد ومتطور

الشارقة 24:

رفع العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47.

وأكد العقيد النقبي أن هذه المناسبة تكتسب هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع عام زايد، عرفاناً وتقديراً لسيرة المؤسس وباني نهضة الإمارات، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأوضح النقبي أن الاحتفال باليوم الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تعبير صادق عن الفخر والاعتزاز بالقيم والمبادئ التي تحرص عليها دولتنا العزيزة، وما تمثله، من نموذج حضاري فريد ومتطور في التسامح والتعايش، وفي التنمية والتعمير والبناء، كما يعد الاحتفال تعبيراً صادقاً عن الثقة الكاملة في القيادة الرشيدة التي عملت على ترسيخ المسيرة الاتحادية، وحققت للبلاد نجاحات ومنجزات هائلة تبوأت بها مكانة مرموقة بين دول العالم.

ووجه النقبي كلامه إلى رجال الدفاع المدني الشارقة، ببذل قصارى جهدهم والتفاني في عملهم، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.