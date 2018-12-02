"مرشدات الشارقة" تُصمم جدارية إرشادية لعلم الإمارات

الشارقة 24:

شاركت مفوضية مرشدات الشارقة في اليوم الوطني الـ 47، بمجموعة من الفعاليات التفاعلية التي أقيمت في الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة لوزارة الداخلية - إدارة الخدمات الطبية، وقلب الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، على مدار يومين متتالين، وبمشاركة المرشدات، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء في قلوبهن وإشراكهن بنسج قصص النجاح والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقامت المرشدات بربط العقدة الجدارية "الإرشادية"، لتشكيل علم دولة الإمارات، بطريقة جديدة مبتكرة، لتشكيل ميثاق قوي، يجمع الإرادة والعزيمة، وحب الوطن، و"تمثل العقد رمزاً للحركات الكشفية والإرشادية على مستوى العالم".

وقدمت المرشدات المشاركات ورشة تفاعلية عرفن خلالها الأطفال المتواجدين على كيفية تلوين علم الامارات بطريقة تجذبهم وتعزز لديهم قيم الهوية الوطنية، وتعبر عن حبهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، كما استعرض الحفل فيديو للمنتسبات وهن يقمن بتأدية تحية العلم.