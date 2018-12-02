دعيفس: دولة الإمارات لها مكانة رفيعة بين دول العالم

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، أن لدولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرفيعة بين دول العالم، في ظل النجاحات المتواصلة التي حققتها وتحققها في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما جعلها محط أنظار العالم بأسره وحظيت بإعجاب وتقدير الجميع.

وجدد دعيفس، تزماناً مع اليوم الوطني الـ 47 الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات الوفي، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ورغد العيش والاستقرار.