شرطة الشارقة تعقد اجتماعاً ضمن خطة الاتصال والتواصل الداخلي

الشارقة 24:

ترأس العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، الاجتماع الدوري، الذي عقد بمكتبه بمبنى مركز خدمات المرور والترخيص، ضمن خطة الاتصال والتواصل الداخلي، وذلك بحضور مدراء الإدارات التابعة للعمليات المركزية، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط بالإدارة العامة.

استعرض العقيد بوالزود، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات الهامة الرامية إلى الارتقاء بالعمل الشرطي، وتحقيق الجودة في الخدمات المقدمة، منها آلية العمل في تطبيق المقترحات المقدمة، وزيادة نسبة التطبيق في الإدارات لدعم مؤشر نسبة تطبيق المقترحات المطبقة في القيادة العامة.

كما استعرض الاجتماع آلية المشاركة في جائزة الوزير بدورته الخامسة، مرحلة المدير العام، من خلال عرض الخطة الزمنية لسير الجائزة، وأهم الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة وتشكيل فريق دعم واستشارة على مستوى الإدارة العامة، للدعم والتشجيع على المشاركة في مرحلة المدير العام، بالإضافة إلى العديد من المواضيع التي تعزز الجهود الأمنية خلال فترة إجازة اليوم الوطني، ومدى استعداد وجاهزية الإدارات لهذه الفترة.

وفي ختام الاجتماع، توجه العقيد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، بالشكر والتقدير لكافة الحضور، مثنياً على الجهود المبذولة في الفترات السابقة، وداعياً إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الأداء لتحقيق الغايات المرجوة.