"الاتحادية للتنافسية" تدشن حملتها لمسح القوى العاملة بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

باشرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، حملتها الميدانية لإجراء مسح القوى العاملة بمدينة خورفكان، ضمن مسحها السنوي الذي يعم أرجاء الدولة، والذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات.

وأكدت نورة علي مدير إدارة المنهجيات في الهيئة، أن المسح يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة ومعدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي، حسب الخصائص المختلفة، وتقدير حجم المشتغلين ومعدلات البطالة، ونسب الإعالة.

ولفتت إلى أن البنود المحددة للوقوف على معدلات البطالة، تعد منهجية رئيسية متوافقة مع منظمة العمل الدولية، تتمكن الهيئة من خلالها توفير قاعدة معلومات متكاملة عن العمل والبطالة بالدولة على مستوى جميع أفرادها.

وأوضحت إن المسح الذي يجريه باحثون متخصصون، يقف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، لعينات محددة من الأسر تم اختيارها مسبقاً، بناء على معطيات تخصصية.

وعن النطاق الجغرافي لأنشطة المسح، أوضحت مدير إدارة المنهجيات بالهيئة، أنه يشمل جميع إمارات الدولة عن طريق عينة طبقية عنقودية، مسحوبة بطريقة علمية بحيث تشمل المجتمع، سواء المواطنين أو المقيمين أو تجمعات العمال للأفراد، الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر.

وأشارت نورة علي، إلى أن نتائج المسح تعد ركيزة أساسية في عملية التخطيط للعديد من الجهات في قطاعات التعليم والتدريب والشؤون الاجتماعية، وذلك لتحقيق التوازن في عناصر سوق العمل بين العرض والطلب.