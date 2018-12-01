مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات يحيي يوم الشهيد

الشارقة 24:

احتفى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بذكرى يوم الشهيد، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الوطنية ضمن فعالية "مخرج E88للمأكولات والتسوق"، اعتزازاً بتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وزرعوا بتضحياتهم الكبيرة القيم النبيلة في قلوب وعقول النشء والشباب.

وافتتحت الفعالية بتنكيس العلم الإماراتي، والوقوف دقيقة دعاء لأرواح الشهداء، ومن ثم أداء النشيد الوطني الإماراتي، ورفع العلم، من قبل فتيات مفوضية مرشدات الشارقة، إلى جانب تقديم سلسلة من الفعاليات والعروض التي قدمتها سجايا فتيات الشارقة، أبرزها أوبريت "مازال بيننا" الذي يجسد معاني الحب والوفاء، التي يكنها أبناء المجتمع الإماراتي للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإلقاء الشعر عن يوم الشهيد، كما قامت الفتيات برسم لوحة شخصية" بورتريه" للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضمنت الفعالية مسابقات تفاعلية، ومسابقة للأطفال قدمتها علامة "أنا أحب الشارقة"، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وأكدت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد، يأتي تجسيداً لأسمى معاني العز والمجد والكرامة، وتخليداً لتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة.