سالم بن عبد الرحمن يشهد أوبريت "إمارات زايد" على مسرح المجاز

الشارقة 24:

بحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، تابع جمهور غفير الجمعة على مسرح المجاز أوبريت إمارات زايد، حيث امتلأت مقاعد المسرح بالجمهور الذي جاء ليعبر عن فرحته باليوم الوطني.

وتضمن الأوبريت 8 لوحات من إبداع الشاعر مصبح الكعبي، وإخراج الدكتور علي حسن، وألحان فايز السعيد، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، هم: حسين الجسمي، وفايز السعيد، ومحمد الشحي، وأريام، وحنان رضا.

وكان لافتاً تفاعل الجمهور الذي توافد للمسرح منذ ساعات مبكرة، وتنقل في رحلة جميلة عبر الزمان والمكان، مع الفنانين من خلال تلك اللوحات التي رسمت مشهداً إماراتياً منذ بدايات ميلاد الدولة، مروراً بمحطات وعناوين متنوعة، وصولاً إلى الفضاء من خلال مسبار المريخ وخليفة سات، حيث كانت لوحة الفضاء.

وحضر الأوبريت الشيخ سعود المعلا، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ 47 للدولة، وعدد من مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الشارقة، مع وممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وجمع غفير من الجمهور.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني الـ 47 للدولة، أن اللوحات الفنية في أوبريت "إمارات زايد"، في عام زايد، تلخص أهم محطات ومفاصل وعناوين وتاريخ دولة الإمارات، عبر مشوار بلغ اليوم 47 عاماً من العطاء والإنجاز والتميز والإبداع والفرح.

وأضاف أن 8 لوحات في أوبريت إمارات زايد، تنقل المتابع في رحلة شيقة وجميلة، عبر الماضي، تستحضر كل التاريخ بحنين لا ينضب، وتعرج على الحاضر بفرح، وتحلق بالجميع نحو مستقبل مشرق منير، وفضاءات تملأ الأفق عزة وشموخاً وألقاً.

وأكد الشاعر مصبح الكعبي، أن أوبريت إمارات زايد هو الأوبريت الرابع له هذا العام، وتحدث فيه عن بدايات دولة الإمارات، وتنقل خلاله في أكثر من محطة في ظل استمرار المثابرة والجهد من قبل الدولة، وصولاً إلى مسبار المريخ وخليفة سات، وهذا إنجاز عظيم.