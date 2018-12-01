جاسم المازمي: الإمارات فرضت حضورها في المحافل المحلية والدولية

الشارقة 24:

أكد جاسم جمعة المازمي، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالشارقة، أن سبعةً وأربعين عاماً في تاريخ الأمم والشعوب، لا تعدو أن تكون مجرد لحظة عابرة أو نقطة في بحر الزمن، لكنها بالنسبة بحر واسع ودهر ممتد في الإمارات حيث لا تعد الأعوامَ بالأيام والأسابيع والشهور، وإنما تعد بالإنجازات التي تتحدث عن نفسها، ويكفي الجميع فخراً مكانة الإمارات، ودورها الريادي بين دول العالم.

وأضاف أن الدولة فرضت حضورها السياسي والاقتصادي والثقافي والرياضي في المحافل المحلية والدولية والعالمية، فالإمارات هي دولة عز وكرامة، وكل عام يمر على شعبها يزداد تمسكاً وحباً في قيادته الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، الذين لا يألون جهداً في توفير الحياة الكريمة لشعب الدولة الحبيبة والمقيمين على أرضها الغالية.