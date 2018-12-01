سيف المدفع: "اليوم الوطني" قصة عنوانها الوحدة

الشارقة 24:

أكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات هو يوم يحكي قصة عنوانها الوحدة، ومحورها سعادة المجتمع، وجوهرها الإيمان بقدرة الإنسان على تحويل الصحراء إلى واحات خير وعطاء لا ينضب.

واستذكر المدفع بمناسبة الثاني من ديسمبر، إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين قادوا الوطن نحو بلوغ هدف كان في حينه بعيد المنال، إلا أنهم صنعوا بإرادتهم "اتحاد" هذا الوطن، ووضعوا الأسس التي وفرت الحياة الكريمة لأبنائه.

وأضاف المدفع، أنه في هذا اليوم المجيد، يتطلع الجميع إلى الماضي بفخر واعتزاز وإلى الحاضر بسعادة وأمل، وإلى المستقبل بطموح وعزم، نحو مواصلة مسيرة التقدم والبناء خلف القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.