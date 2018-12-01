الشامسي: الثاني من ديسمبر يوم محفور في قلوبنا وعقولنا

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الثاني من ديسمبر هو يوم محفور في قلوب وعقول الجميع يستذكرون من خلاله ذكرى تأسيس الاتحاد على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، حيث توحدت الإرادات وصدق العزم فكانت النتيجة دولة شابة سطرت تاريخاً مشرفاً يحق لكل إماراتي وعربي الفخر به.

ورفع الشامسي أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بهذه المناسبة الغالية على قلب كل إماراتي، لما تحمله من معاني الوحدة والتكافل والتضامن بين كافة سكان الإمارات، من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة المعطاء.

وأضاف الشامسي، أن دولة الإمارات وصلت في ظل قيادتها الرشيدة الى أعلى مراتب التقدم والرخاء، وما كان لكل ذلك أن يتحقق لولا صلابة البنيان والتلاحم الوطني والعمل المتواصل، والفكر المستنير الذي يقود دولة الإمارات، ويهيئها لولوج مستقبل واعد أكثر تقدماً وازدهاراً.

وذكر مدير عام الدائرة، أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى لقيام الاتحاد، بل هو حقيقة راسخة على أرض الواقع قام فيها الشعب الإماراتي بأدوار استثنائية، أثبت للعالم من خلالها، أنه قادر على تحقيق الإنجاز تلو الآخر للوصول إلى القمة.

ونوه الشامسي بأن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، تحرص كل الحرص على الاحتفال كل عام بهذه المناسبة الغالية، كما هو حال كل المؤسسات في الإماة الباسمة، حيث تستعد الشارقة للاحتفال من خلال برامج وفعاليات متميزة تجمع بين المواطنين والمقيمين للاحتفاء بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في ظل الاتحاد الراسخ على مدى الأجيال.