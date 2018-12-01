خالد المدفع: في اليوم الوطني الـ 47 نستذكر مسيرة زايد المؤسس

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن اليوم الوطني الـ 47، مناسبة وطنية تتزامن مع الاحتفال بمئوية زايد، لنستذكر خلاله مسيرة المؤسس الاستثنائية التي قادها بحكمته وألهم العديد، وتميّز بأحلامٍ وطموحاتٍ لا حدود لها، ونجح في إرساء دعائم دولة الإمارات المزدهرة والمتطورة التي باتت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به في جمع أنحاء العالم.

ورفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، الملتزمين باستكمال مسيرة العطاء والإرادة والنمو والازدهار التي قادها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين حققوا عاماً بعد عام مكتسبات عظيمة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية، وحافظوا على مكانة مرموقة لدولة الإمارات لتصبح بذلك نموذجاً رائداً في الإنجازات والتطوّر على المستوى العالمي.