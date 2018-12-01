العويس: اليوم الوطني الـ 47... يوم فخر وانتماء

الشارقة 24:

أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن اليوم الوطني الـ 47، هو يومٌ يقف فيه شعب الإمارات الذي بات من أسعد شعوب الأرض، لأداء تحية الفخر لوطنهم، ولإعلان فرح الانتماء لدولتهم التي أصبحت في صدارة الدول.

وذكر العويس في كلمة له بالمناسبة، في هذا اليوم نستعيد ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا القواعد الأساسية لبنيان دولتنا، وأطلقوا مسيرتها الحافلة بالإنجازات، والتي تمضي على درب التطور والرخاء، مؤكداً أن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة تعكس الرؤى الخلاقة والرغبة الطموحة والعزيمة الصادقة التي تسلحت بها القيادة الرشيدة لبناء نموذج عالمي يحتذى به في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وتوجه العويس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم حكام الإمارات، لما بذلوه ويبذلوه في سبيل رفعة الدولة، وعلو مقامها بين الأمم ومن أجل إسعاد شعبهم وتوفير رغد الحياة لهم وللأجيال القادمة.

وأكد رئيس غرفة الشارقة أن رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ منظومة اقتصادية شاملة ومتكاملة في الدولة، يزيدينا إصراراً على تكثيف العمل ومضاعفة الجهود من أجل تبنّي المشاريع الريادية لدفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد، ومواكبة التطورات العالمية لبناء اقتصاد الغد والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، من خلال المبادرات الإيجابية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في المجال الاقتصادي وترجمتها إلى أفعال بمشاريع إبداعية ومبتكرة وفريدة.

وأعرب عن التزام أسرة الغرفة بالبقاء على العهد والمضي قدماً في تحقيق رسالتها ورؤيتها النابعتين من "رؤية الإمارات 2021" ومئوية الدولة 2071، في سبيل المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مستدام يحقق التنمية والسعادة الدائمة للمجتمع.