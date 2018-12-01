حصة الغزال: دولة الإمارات سجلٍ وطنيٍ حافل بالإنجازات والتضحيات

الشارقة 24:

أكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نفخر بسجلٍ وطنيٍ حافل بالإنجازات والتضحيات، التي سطرها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبقية الآباء المؤسسين، الذين غرسوا بذرة الاتحاد قبل 47 عاماً، وأولوها بعنايتهم ورعايتهم حتى أثمرت خيراً وأماناً وازدهاراً، فبفضل الاتحاد تبوأت إماراتنا مكانة رفيعة بين مصاف الدول التي يحتذي بها العالم اليوم على صعيد العمل التنموي، الهادف إلى بناء مجتمعات على أسس حضارية وثقافية لها القدرة على النهوض بواقع الإنسانية.

وأوضحت الغزال، أنه من خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ 47، نجدد ولاءنا للوطن ونعاهده على مواصلة مسيرتنا في بناء أجيال تفخر بهويتها وانتمائها وتؤمن بأن مستقبل الأوطان يعتمد على مدى احترام المجتمعات لأصول التنمية الحقيقية، التي تبدأ من احترام كرامة الإنسان وحقه الطبيعي في حياة كريمة وتعليم متكافئ وفرص عمل عادلة.