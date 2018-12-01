راشد الكوس: الإمارات من أفضل دول العالم على خارطة الثقافة

الشارقة 24:

أكد راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الثاني من ديسمبر من كل عام يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت لها دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي وضع عِماد اتحادها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وأكمل المسيرة من بعده خلف مخلصين، آمنوا بأن البناء يبدأ من الاهتمام بالإنسان ومقدراته ومعارفه وثقافته، لذا بدأت الجهود لتأسيس مشاريع ومبادرات ثقافية تخدم المعارف الإنسانية، وتلبي من نداء العلم والثقافة، مشاريع استطاعت أن تحقق نجاحات متتالية وتضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول العالمية الكبرى في هذا المجال.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن تجربة العمل الثقافي التي مضت بها دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة ورائدة، فهي مسيرة عمل دؤوب قامت به جميع الدوائر والجهات الثقافية في الدولة واستلهمت حكمتها من رؤى المغفور له الشيخ زايد، وها هي القيادة الرشيدة تعد العدة للمستقبل وتضع الخطط والاستراتيجيات لتكون الإمارات من أفضل دول العالم على خارطة الثقافة، ونحن مسؤولين في قطاع النشر نعاهد وطننا أن نساهم بشكل فعال في اكتشاف ودعم المثقفين المبدعين في الإمارات ليكونوا سفراء الكلمة الإماراتية في العالم وشركاء في بناء منظومة ثقافية مستدامة تفخر بها الأجيال المقبلة.