جواهر بنت عبد الله: الاتحاد قصة 7 أشقاء توحّدوا على رفع الراية

الشارقة 24:

أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة "فن"، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، أن اليوم الوطني يترجم الأسس المتينة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فهذا الاتحاد الذي أسس دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، هو خير منجز للأجيال، منه انطلقت دولة أسست ثروتها الحقيقية في الإنسان، وراهنت على قدراته ومواهبه، واستثمرت قيادتنا فيه لإيمانها بأن العنصر الأهم في بناء الوطن ونجاح مسيرة التنمية المجتمعية والحضارية هو الإنسان، وبالنظر إلى ما حققته الإمارات من نجاحات متتالية نلمس الأثر الكبير الذي تركته سواعد أبنائها، ليكون اليوم الوطني بمثابة الدعوة من أجل بذل المزيد من الجهود للنهوض بالوطن نحو مراتب أكثر تقدماً واستقراراً.

وتابعت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مؤكدةً أن قيام الاتحاد شكّل في جوهره منحنى حضارياً وسياسياً متقدماً ومتطوراً في المنطقة، ولفت الأنظار إلى دولة تألفت من 7 إمارات، و7 أشقاء توحّدوا على كلمة سواء، وراية واحدة، ليقودوا هذا الوطن إلى مصاف الدول الكبرى، فها هي الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في العطاء والعمل الإنساني، والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وعلى امتداد ما يناهز نصف قرن من الجهود والعمل المشترك لفتت أنظار العالم إلى المنجزات التي حققتها وأكدت من خلالها، وللعالم بأسره، بأن لا مستحيل في قاموس أبناء الإمارات.