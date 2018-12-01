هنادي اليافعي: الاتحاد رَسَمَ استراتيجيات بعيدة المدى تحمي عالم الطفولة

الشارقة 24:

أكدت هنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل، أنه في الثاني من ديسمبر من كل عام نستشعر كأبناء هذه الدولة المنجز الكبير الذي تحقق عقب قيام الاتحاد، حيث استطاع المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، أن يؤسس لمنطلق حقيقي لدولة قوية متسلحة بالمعرفة والعلم يقودها الإيمان بأن الإنسان هو العنصر الأساس في مسيرة نهضة المجتمعات.

ولفتت اليافعي إلى أن المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حرص على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم مما كان له الأثر الكبير في تصميم استراتيجيات بعيدة المدى تحمي عالم الطفولة وتحرس أحلام الصغار ليكبروا ويزرعوا في الأرض خيراً ونماءً.

وتابعت اليافعي: "47 عاماً مرت على قيام الاتحاد، والأجيال المتعاقبة تتوارث شعلة الإنجازات وتزيدها ضياءً بإنجازات جديدة، ويبقى القاسم المشترك بين الأجيال الحفاظ على تلاحم المجتمع والتمسك بالطموح والعزيمة والمشاركة في المسؤولية، لتوفير جودة حياة أفضل تبني مستقبلاً آمناً يليق بالإنسانية".