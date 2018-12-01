محمد بن حميد القاسمي : الإمارات دولة عصرية أساس قوتها العدالة والمساواة والتسامح

الشارقة 24:

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أنه بعد مرور 47 عاماً على قيام دولة الاتحاد، على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد للعالم أجمع القيمة الكبيرة للوحدة، وأهميتها ودورها الكبير في تعزيز مسيرة التقدم الحضاري، فالمنجزات التي حققتها وما زالت تحققها دولتنا مع مرور كل يوم جديد في شتى المجالات، ما كان لها أن تتحقق بعيداً عن مظلة الاتحاد الذي منحنا مِنعةً وقوةً على قوتنا.

ورفع مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات وأولياء العهود.

ولفت الشيخ محمد بن حميد القاسمي، إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي للتأكيد عن الفخر الكبير بالقيادة الرشيدة التي سارت على نهج الوالد المؤسس، وحافظت على مكتسبات وقيم الآباء المؤسسين، ولم تدخر جهداً لتظل تجربة دولة الإمارات التجربة الأمثل والأفضل لبناء دولة عصرية أساس قوتها العدالة والمساواة والتسامح، وعماد بنائها قوة ومتانة النسيج الاجتماعي، ونجدد في هذه المناسبة العزيزة على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، عهد الولاء لقيادتنا الحكيمة التي لا ترى في التنمية أي قيمة إذا لم تخاطب جوهر الإنسانية، وتنعكس ايجاباً وبشكل مباشر على حياة الجميع.