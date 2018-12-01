"طرق الشارقة": زيادة 2 درهم عند غلق عداد مركبات الأجرة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز، التي تعمل تحت مظلتها، اعتباراً من الأول من ديسمبر، بزيادة 2 درهم عند غلق عداد المركبة.

وقد جاء القرار حرصاً من الهيئة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة، تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيزاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي.

وأوضحت الهيئة أنه تم تنفيذ القرار بعد عدة دراسات ومسوحات لمقارنة تعرفة المركبات في باقي الإمارات الأخرى، وقد بينت المقارنات أن التعرفة بالشارقة تعد الأقل، وأن هذه الزيادة الطفيفة سيكون لها الأثر الإيجابي في الارتقاء بالسائقين ومهاراتهم، وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للجمهور لاسيما بعد الاقبال الشديد الذي تشهده وسائل النقل الجماعي التي توفرها الهيئة، مما سيحقق أعلى مستويات الرضا من السائقين ومستخدمي المركبات، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد تحرير سعر الوقود، وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية الحالية.