عائشة خالد القاسمي: مسؤولياتنا تتجدد في هذا اليوم التاريخي

الشارقة 24:





أعربت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة عن فخرها الذي يزداد يوماً بعد يوم بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت نموذجاً عالمياً.

وقالت في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة: "في هذا العرس الوطني، أتقدم بأحر التهاني إلى قيادتنا الرشيدة، مؤكدين عزمنا على مواصلة مسيرة النهضة والبناء والازدهار بولاء كامل لقيم باني الاتحاد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، ومبادئه ورؤاه التي أثمرت ومازالت تثمر إنجازاً بعد إنجاز، مما يجعلنا نزداد فخراً يوماً بعد يوم بإماراتنا التي أصبحت نموذجاً عالمياً في التلاحم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتأثير الثقافي".

وأضافت القاسمي، نحن في سجايا فتيات الشارقة نحتفي كل يوم بالوطن مع كل فتاة تكتسب مهارة جديدة وخبرة مضافة، ومسؤولياتنا تتجدد في هذا اليوم التاريخي الذي يمدنا بمزيد من الإرادة والعزيمة لتحقيق أهدافنا بتعزيز مهارات الفتيات، وتوجيههن إلى اكتشاف مواهبهن وتحديد مساراتهن المستقبلية ليكنّ شريكات في صناعة مستقبل الوطن.