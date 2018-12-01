مبارك راشد الشامسي: الثاني من ديسمبر... شاهدة على تقدم الوطن

الشارقة 24:

أشاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، في تصريحه بمناسبة اليوم الوطني الـ 47، بما تحقق من إنجاز شهدتها دولة الإمارات منذ ولادتها في الثاني من ديسمبر في عام 1971، على يد مؤسسها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بعد أن أسس كيان الاتحاد وتطلع إلى نقل هذا الوطن إلى المراتب الأسمى، الذي تزامن مع العمل الجاد والبناء والسعي للازدهار.

ورفع مدير بلدية الحمرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 47.

ولفت الشامسي، إلى أن هذه المناسبة شاهدة على تقدم الوطن، مؤكداً أن دولة الإمارات استطاعت بفضل هذا الاتحاد أن تقدم نموذجا ناجحاً ومشرفا للنهضة الحضارية والتطور والارتقاء، وأضحت مثالاً يحتذى به بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو.