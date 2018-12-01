هند القاسمي: المرأة الإماراتية غرست حب الوطن في الأبناء

الشارقة 24:





أكدت الشيخة هند القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الاستثمار بالإنسان وتنمية قدراته ومواهبه، والاستفادة من خبراته لدفع عجلة التنمية نحو الأمام، وها نحن وبعد ما يقارب نصف قرن من العمل والجهد نشهد على الملامح الحضارية التي تزيّن دولتنا الحبيبة، وكل ذلك بفضل الرؤية الحكيمة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، التي آمنت بأن مستقبل الأجيال مرهون بالوحدة، وأن دولة الغد القوية الشابة هي خلاصة التلاحم والمحبة بين إمارات الدولة السبع تحت راية شامخة واحدة، وكلمة سواء، وها نحن نحتفي جميعاً بالمنجزات التي حققتها الإمارات، التي باتت رمزاً للعمل وللعطاء الإنساني عربياً وعالمياً.

وأوضحت رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، أنه منذ البدء بمسيرة البناء، كان للمرأة الإماراتية دوراً كبيراً، فهي التي خاضت غمارها من منزلها تربّي أبنائها على حبّ الوطن والانتماء لترابه، ثم انتقلت إلى ميادين العمل تشدّ من أزر المجتمع، وتضع كلّ طاقتها من أجل الاستمرار في البناء والبذل، واستطاعت أن تسطّر ومنذ البداية أسمى آيات العطاء المجتمعي لتنال الدعم الكبير من القائد المؤسس الذي لم يتوانى لحظة عن الوقوف إلى جانبها ودعمها في شتى المحافل، حيث دعا إلى انخراطها في الحياة المجتمعية، لتنال حصتها في مجالات التعليم، والاقتصاد والثقافة، حيث أثبتت وبجدارة أنها قادرة على العطاء والإسهام في بناء الدولة، وها هي اليوم تتقلد أرفع المناصب وأسماها، لتبقى الإمارات دوماً شامخة بأبنائها وبناتها.