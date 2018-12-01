خلود الجنيبي: اليوم الوطني... درس في الحكمة والولاء والبصيرة

الشارقة 24:





أكدت خلود سالم الجنيبي مدير عام جزيرة العلم، أن اليوم الوطني للاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بما أنجزته الدولة، وما حققته طوال السنوات الماضية، بقدر ما هو درس في الحكمة والولاء والبصيرة، التي نقلها لنا المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأوضحت الجنيبي أن قادة الدولة وشعبها لا زالوا يتلفون حول تلك الرؤية ويبنون عليها صرح الدولة إنجازاً تلو آخر، وهو ما يجعل كل جيل من أبناء دولة الإمارات ملتزم بمسؤوليته تجاه وطنه، ومدرك لدوره، وقادر على أن يشكل إضافة من مكان عمله وعلمه.

وأضافت، أن جزيرة العلم تحتفي بهذه المناسبة بسلسلة فعاليات وأنشطة، التي تعزز خلالها قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.